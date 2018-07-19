Четверг, 19 Июля 2018 года
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Украина остается богатой страной только в своем воображении — эксперт

Экономика

Пока Украина воюет со своими согражданами, мир быстро развивается

Киев, 19 июля 2018, 00:04 — REGNUM  Страны, которые граждане Украины традиционно считают бедными, развиваются гораздо быстрее Украины, заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко 18 июля сообщило издании «Главком».

Эксперт отметил, что по прогнозам, к концу 2018 года Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан покажут рост экономики не ниже 5,5%. Темпы экономического роста Монголии, начиная с 2010 года, — не ниже 10% в год.

«Мы, находящиеся в центре Европы, имеющие все шансы развиваться, имеющие хорошую землю, образованный персонал, мы показываем те темпы экономического роста, которые показываем. Похоже, что мы только в нашем воображении еще остаемся достаточно богатыми», — подытожил Устенко.

По словам эксперта, Украина не сможет закрыть многомиллиардную дыру в бюджете внешними заимствованиями и ей придется жить по средствам.

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Социально-экономический кризис на Украине
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