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На Украине возобновят производство хлора для дезинфекции воды

Экономика

На восстановления объемов производства уйдет около трех суток

Киев, 18 июля 2018, 23:04 — REGNUM  Единственный на Украине производитель жидкого хлора «ДнепрАзот» готовится возобновить производство, заявила вице-президент ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий 18 июля в эфире телеканала 112.ua.

«По состоянию на вечер они не работают. Они нам задекларировали, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства нужно 3 суток, это достаточно сложное производство», — рассказала Бабий.

Напомним, в Харькове хлор может закончиться в считанные дни.

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Отметим, ранее в «ДнепрАзоте» подтвердили готовность возобновить производство, при условии повышения цены на хлор.

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