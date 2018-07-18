На Украине возобновят производство хлора для дезинфекции воды

Киев, , 23:04 — REGNUM Единственный на Украине производитель жидкого хлора «ДнепрАзот» готовится возобновить производство, заявила вице-президент ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий 18 июля в эфире телеканала 112.ua.

«По состоянию на вечер они не работают. Они нам задекларировали, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства нужно 3 суток, это достаточно сложное производство», — рассказала Бабий.

Напомним, в Харькове хлор может закончиться в считанные дни.

Читайте также: Через три дня Харьков может остаться без воды

Отметим, ранее в «ДнепрАзоте» подтвердили готовность возобновить производство, при условии повышения цены на хлор.