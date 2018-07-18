«Ростех» и «Росатом» создадут ПО для управления производством

Нижний Новгород, , 22:24 — REGNUM «Ростех» и «Росатом» создадут совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой программного продукта — системы управления полным жизненным циклом изделия (PLM-системы). Соответствующее соглашение подписано в присутствии зампреда правительства РФ Максима Акимова и врио главы Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Со стороны «Росатома» разработкой будет заниматься РФЯЦ-ВНИИЭФ (Ядерный центр в Сарове), который осуществит основную часть работ, от «Ростеха» участие в проекте примет Национальный центр информатизации (НЦИ).

В течение пяти лет планируется разработать ПО для управления жизненным циклом сложных изделий на всех этапах, также система позволит гибко менять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление маркетинговых функций.

В разработке заинтересованы прежде всего предприятия оборонно-промышленного комплекса. Внедрение ряда составных частей системы будет проходить на предприятиях «Ростеха». Программное обеспечение будет совместимо с уже существующими системами и может быть изменено с учетом требованием российских промышленных компаний.

Объем инвестиций в проект оценивается в 5 млрд рублей, финансирование будет осуществляться за счет субсидий Минпромторга России и внебюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне зампред правительства РФ Максим Акимов находился с рабочим визитом в Нижегородской области. Вместе с врио главы региона Никитиным он посетил офис компании «АСЭ» (Атомстройэкспорт — инжиниринговый дивизион «Росатома»). Представители компании рассказали о создании цифрового жизненного цикла объекта капитального строительства и провели демонстрацию цифровых технологий проектирования, сооружения, управления проектом. По словам Никитина, совместно с «Росатомом» на территории области уже реализуется ряд проектов, в частности, «Эффективная губерния», которая обеспечивает внедрение бережливых технологий в промышленности и учреждениях социальной сферы.

Также Акимов принял участие в совещании по вопросам развития концепции цифровой экономики Нижегородской области и, в том числе, проекта «Умный город». Развитие проекта проходит сразу в нескольких направлениях: внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; развитие навигационно-информационной системы, которая управляет пассажирскими перевозками, школьными автобусами, автомобилями системы ЖКХ; внедрение автоматизированной системы оплаты проезда; развитие системы предоставления госуслуг в электронном виде; а также развитие системы электронной демократии.

Кроме того, в регионе начал работу проект «Бережливая поликлиника», а подбор кадров теперь осуществляется через портал «Команда правительства». В настоящее время через этот ресурс идет отбор кандидатур на пост министра культуры региона.

«Я высоко оцениваю не только будущее, но и настоящее, которое проистекает из больших заслуг Нижегородской области перед страной. Огромный потенциал промышленного, ядерного комплекса и работа инноваторов. Цифровизация жизни крупных агломераций — это большой блок, где у области абсолютно четко лидерские амбиции и их нужно точно поддержать», — сказал по итогам визита Максим Акимов.