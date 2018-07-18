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Самолетостроители Украины заменят российские детали на иностранные

Экономика

«Антонов» все еще надеется продолжить производство после разрыва кооперации с Россией

Самолетостроители Украины заменят российские детали на иностранные
Oleg V. Belyakov — AirTeamImages
Самолет Ан-148

Фарнборо , Великобритания, 18 июля 2018, 21:54 — REGNUM  Украинское государственное предприятие «Антонов» подписало с подразделением компании «Boeing», компанией «Aviall Services», договор о взаимодействии при производстве самолетов «Ан», сообщила пресс-служба «Антонова» 17 июля на официальной странице в социальной сети «Facebook».

"В результате подписания договора с компанией Aviall, «Антонов» получил надежного партнера, который станет важным интегрирующим звеном в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения, в том числе для запуска серийнго производства новейших самолетов марки «Ан», — сказано в сообщении.

Напомним, представители предприятия «Антонов» заявляли, что не представляют, сколько будут стоить их самолеты после замены российских деталей на западные. К тому же, компания «Boeing» вряд ли заинтересована в том, чтобы создать себе конкурентов.

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