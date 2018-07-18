Эксперт призвал не питать иллюзии о самоокупаемости стадиона «Калининград»

Калининград, , 19:12 — REGNUM С иллюзиями о самоокупаемости нового футбольного стадиона «Калининград», построенного к ЧМ-2018, необходимо расстаться. Такое мнение высказал уполномоченный по правам предпринимателей Калининградской области Георгий Дыханов, выступая на круглом столе в региональной редакции «Федералпресс».

"О самоокупаемости нового стадиона не надо говорить в ближайшие лет двадцать, наверное, — заявил Дыханов. — С экономической точки зрения такие спортивные объекты никогда не являются прибыльными. Хорошо, если вдруг они когда-нибудь будут на самоокупаемости».

Вместе с тем, по мнению бизнес-омбудсмена, надо рассчитывать на социально-экономический эффект.

«Повышение продолжительности жизни, снижение социальной апатии, когда люди к чему-то стремятся и ведут активный образ жизни, и так далее. Всё это косвенные эффекты, которые нам нужно считать. И тогда, если мы посчитаем, есть самоокупаемость», — подытожил Дыханов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент России Владимир Путин намерен провести в Калининграде заседание о наследии чемпионата мира по футболу.

«Мы уже запланировали такие встречи, сначала встретимся с тренером, с капитаном. Они поучаствуют у нас в совете по спорту в Калининграде. А потом встретимся с командой», — сказал Путин журналистам.

По данным СМИ, Путин посетит Калининград 20 июля 2018 года.

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