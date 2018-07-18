Глава «ФосАгро» Андрей Гурьев признан одним из лучших управленцев отрасли

Москва, , 19:02 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев признан лучшим генеральным директором в химическом секторе в первом рейтинге руководителей компаний из развивающихся стран региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) в 2018 году, составленном международным журналом Institutional Investor.

В рейтинге также отмечены сама компания «ФосАгро», ее финансовый директор Александр Шарабайко и глава IR Александр Селезнев.

Рейтинг, охватывающий 12 бизнес-секторов, формируется на основе результатов голосования более 500 аналитиков и управляющих из 300 компаний, оперирующих активами в развивающихся странах общей стоимостью почти $300 млрд.

Участники опроса могли назвать до четырех компаний с высокими достижениями в области корпоративного управления, раскрытия информации и взаимодействия с инвесторами и акционерами. В частности, оценивались публичность высшего руководства, своевременный и надлежащий формат раскрытия финансовой информации, оперативные ответы на запросы, конструктивные конференц-звонки, лучшие практики управления компанией и полезность отчетов по показателям ESG и социально ответственного инвестирования (SRI).

«Инвестирование в развивающиеся рынки региона EMEA не для слабонервных в связи с экономической и геополитической неопределённостью и другими трудностями», — заявила Амани Корайем, директор по продажам и разработке продуктов EMEA в Institutional Investor.

«Но в ежегодном опросе мирового инвестиционного сообщества Institutional Investor формируется сильная «фаланга» компаний и лидеров, преуспевающих в решении проблем и делящихся взглядами и стратегией своих компаний с инвесторами, — добавила она. — В условиях отсутствия объективной количественной оценки IR-деятельности и все более утвердившейся функции IR в регионе результаты опроса «Лучшее руководство на рынках развивающихся стран EMEA» предоставляют независимый механизм информирования и оценки IR-стратегии компаний и помогают далее совершенствовать их эффективность».

«Мне приятна столь высокая оценка нашей команды в области взаимодействия с инвесторами и аналитиками. Мы нацелены на создание дополнительной стоимости для акционеров — как путем стратегии органического роста и ведения социально ответственного бизнеса, так и благодаря поддержанию высочайших стандартов прозрачности и корпоративного управления», — отметил генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.