Четверг, 19 Июля 2018 года
02:52:32 МСК

Костромская область получит более 89 млн рублей на лекарства

Экономика

Деньги будут потрачены на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание

Кострома, 18 июля 2018, 18:17 — REGNUM  Костромская область получит в текущем году более 89 миллионов рублей на лекарства для «отдельных категорий граждан», сообщает пресс-служба губернатора области. Все деньги направлены из федерального бюджета в виде субвенции.

Деньги предназначены для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Объемы финансирования были увеличены по всем субъектам РФ в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Программа дополнительного лекарственного обеспечения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить