Костромская область получит более 89 млн рублей на лекарства

Кострома, , 18:17 — REGNUM Костромская область получит в текущем году более 89 миллионов рублей на лекарства для «отдельных категорий граждан», сообщает пресс-служба губернатора области. Все деньги направлены из федерального бюджета в виде субвенции.

Деньги предназначены для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Объемы финансирования были увеличены по всем субъектам РФ в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.