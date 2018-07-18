Кадлоу: глава Еврокомиссии готов «сделать предложение» Трампу

Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер готов «сделать предложение» для прекращения торговой войны между США и ЕС, 18 июля передает агентство Reuters.

«Мы проведем переговоры. Мне сказали, что у него (Юнкера — прим. ИА REGNUM ) есть очень важное предложение о свободной торговле. Я не могу подтвердить это, но это то, что я слышал от послов», — заявил Кадлоу на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам Кадлоу, Юнкер прибудет в Вашингтон для переговоров о торговле на следующей неделе. Ожидается, что 25 июля Юнкер встретится с президентом США Дональдом Трампом.

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