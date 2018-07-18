Почему жители РФ не спешат нести деньги в банк и предпочитают их тратить?

Москва, , 18:27 — REGNUM Нежелание граждан РФ обзаводиться банковскими вкладами объясняется, в числе прочего, решением ЦБ РФ понизить процентную ставку, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. Об этом он 18 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Во многом темп роста вкладов зависит от доходности, — объяснил он. — В предыдущие два года Центробанк РФ активно снижал процентную ставку, и даже сейчас российский регулятор подвергается критике за то, что ставка остается достаточно высокой, как и стоимость кредита».

Экономист обратил внимание на то, что снижение ставки не только удешевляет кредит, но и снижает доходность сбережений.

«Соответственно, если ставка низкая, то и откладывать деньги по этой ставке не очень интересно, больше стимулов их потратить», — пояснил Хромов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года у жителей России выросло количество «свободных денег». Так, по сравнению с маем их объём увеличился более чем на 23,2% и составил в среднем 29,7 тыс. рублей. Одно из объяснений этой тенденции, которые приводят специалисты, — отказ граждан от отпусков.

В то же время ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя эту тенденцию, отметил, что граждане РФ отказываются от дорогих покупок и стремятся увеличить свои сбережения. По его мнению, поскольку никакого роста доходов населения, которое могло бы побуждать увеличивать сбережения, нет, то, вероятно, имеет место психологическая реакция на пессимистическую оценку перспектив.

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