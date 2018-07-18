Бедность на Украине: сейчас все очень плохо, но потенциал выше,чем у Польши

Киев, , 14:40 — REGNUM

Директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявляет, что в настоящий момент на Украине резко вырос уровень бедности, однако в перспективе экономический потенциал страны выше, чем у соседних Польши и Румынии.

«Экономический кризис, начавшийся в Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад. Если в 2014 году за чертой бедности жило 15% населения Украины, то сегодня — 25%. Однако реальный путь выхода из кризиса — это завершение начатых и реализация новых реформ… Украина сделала шаг в реформировании разных сфер, и ей нельзя останавливаться», — отметила Кахконен, которую цитирует «Укринформ».

По ее словам, экономический потенциал Украины обусловлен самым большим в Европе запасом плодородной земли, а также выгодным географическим положением «на перекрестке Европы и Азии». Однако есть и проблема — государственная политика Украины в плане развития экономики отстала на 20 лет.

ИА REGNUM напоминает, что украинские эксперты оценивают ситуацию с бедностью еще более критично. В частности, адвокат и директор «Публичного аудита» Максим Гольдарб отмечает, что восемь млн украинцев обратились за субсидиями, это и есть адекватная оценка уровня бедности.

«Показательна в плане бедности статистика по субсидиям, ведь если человек не бедный, то ему субсидия не нужна. И наоборот — человек, получающий субсидию, не может считаться не бедным, ведь он не в состоянии оплатить самые простые бытовые потребности. Статистика по субсидиям полностью опровергает заявления правительства и проводимые под их диктовку соцопросы о сокращении бедности, демонстрируя стремительный рост бедности в Украине», — отметил эксперт.

Также напомним, что в феврале кабинет министров Владимира Гройсмана утвердил план мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности. Согласно официальной информации, в документе правительство определило конкретные меры на 2018 год, направленные на: повышение действенности политики занятости; повышение денежных доходов населения; обеспечение доступа населения к социальным услугам; минимизацию рисков бедности; социальное отчуждение наиболее уязвимых категорий населения. В украинском Кабмине уверены, что реализация указанных мер будет способствовать достижению целевых показателей по снижению уровня бедности, а также достижению европейских стандартов жизни, созданию особых условий для устранения отчуждения отдельных групп населения.