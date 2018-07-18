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В Казахстане детей, студентов и пенсионеров обяжут декларировать доходы

Экономика

В Карагандинской области уже запущен пилотный проект

Астана, 18 июля 2018, 14:39 — REGNUM  С 1 января 2020 года около 12,9 млн жителей Казахстана обяжут представлять декларацию о доходах, в том числе иностранцев с местом на жительство, детей с собственностью, студентов и пенсионеров. Об этом 18 июля сообщает Zakon. kz со ссылкой на председателя комитета государственных доходов министерства финансов республики Мади Такиева.

По его словам, в Карагандинской области уже запущен пилотный проект. Среди прочего в декларации нужно будет указать наличную сумму, которая хранится дома. Она не должна превышать 14 млн тенге (2,54 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Казахстане была опубликована концепция проекта закона, которой предлагает ввести налоговый сбор для трудовых мигрантов, работающих в республике, в размере 9620 тенге (1735 рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют установить налог для трудовых мигрантов

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Экономика Казахстана
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