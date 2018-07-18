Руководство украинских госкомпаний могут ограничить в бонусах

Киев, , 14:34 — REGNUM Руководство и топ-менеджеры государственных компаний Украины должны быть лишены возможности получать чрезмерно крупные бонусы, заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

После скандала с крупными выплатами, полученными управленцами украинского «Нафтогаза» за «победу» в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом», Гройсман поручил в течение трех дней передать ему на подпись соответствующий законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и еще несколько сотрудников предприятия получили премии в размере $45,6 млн. Генпрокуратура Украины не нашла ничего противозаконного в действиях «Нафтогаза».

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