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Руководство украинских госкомпаний могут ограничить в бонусах

Экономика

Гройсман поручил в течение трех дней передать ему на подпись соответствующий законопроект

Киев, 18 июля 2018, 14:34 — REGNUM  Руководство и топ-менеджеры государственных компаний Украины должны быть лишены возможности получать чрезмерно крупные бонусы, заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

После скандала с крупными выплатами, полученными управленцами украинского «Нафтогаза» за «победу» в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом», Гройсман поручил в течение трех дней передать ему на подпись соответствующий законопроект.

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и еще несколько сотрудников предприятия получили премии в размере $45,6 млн. Генпрокуратура Украины не нашла ничего противозаконного в действиях «Нафтогаза».

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