Почти четверть граждан Украины шагнули за черту бедности

Киев, , 14:24 — REGNUM За последние пять лет количество граждан Украины, живущих за чертой бедности, возросло почти в два раза — с 15% до 25%. Такие цифры озвучила директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен. По её словам, к росту уровня бедности за последние пять лет привёл кризис, начавшийся на Украине в 2014 году.

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При этом Кахконен отметила, что у страны есть большой потенциал, учитывая наличие ресурсов и географическое положение, однако ей необходимы реформы, пишет «Укринформ». Однако вперёд Украине мешает двигаться отставшая на 20 лет государственная политика в плане развития экономики, наличие внушительного государственного долга, опасения и страхи инвесторов, которых трудно убедить «сегодня вкладывать деньги в Украину», а также риски, связанные с инфляцией.

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Как сообщало ИА, в начале 2018 года сотрудница Института социологии Национальной академии наук (НАН) Украины Виталина Буткалюк заявляла, что бедность на Украине носит массовый характер. Огромную часть доходов жители страны тратят только на вещи и услуги первой необходимости: квартплату, еду и одежду — до 83%. При этом в мире принято считать бедной семьи, которые тратят более 62% на данные цели.

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