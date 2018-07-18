На Украине проведут масштабную проверку лесохозяйств

Киев, , 14:19 — REGNUM Все лесохозяйства Украины проверят на контрабандную деятельность, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 18 июля УНИАН.

По его словам, к проверкам будут привлечены госаудитслужбы, государственная фискальная служба, полиция и государственное агентство по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Правительство рассчитывает обнаружить контрабанду леса-кругляка с Украины в страны ЕС.

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Напомним, ранее британская неправительственная организация Earthsight заявила, что экспорт леса с Украины в ЕС вырос на 75% за четыре года, несмотря на мораторий на продажу леса. Товарооборот составил уже более 1 млрд евро в 2017 году. Также Украина заняла первое место в мире по экспорту контрабандной древесины в страны ЕС.

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