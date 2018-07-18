«Не рой яму другому»: Почему резко погрустнел «Нафтогаз Украины»?

Киев, , 14:18 — REGNUM Украинские эксперты комментируют газовые переговоры в формате «Украина — Россия — ЕС», которые состоялись 17 июля в министерстве экономики Германии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, стороны обсудили будущую структуру транзита газа и договорились создать дорожную карту для дальнейших встреч по этому вопросу.

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук подчеркивает главный итог — «всегда веселый и радостный «Нафтогаз» почему-то не спешит делиться приятными новостями и даже избегает говорить о «жизни после 2019 года».

«Как минимум, один из пунктов переговоров является главным и должен радовать Украину — это сохранение объема транзита газа. Но «Нафтогаз» почему-то не излучает оптимизм… скорее всего потому, что во всех других вопросах взаимодействия с «Газпромом» теперь решающее слово будет за европейскими партнерами. Именно Еврокомиссия и европейские компании, которые будут отобраны на роль «партнера для ГТС», будут договариваться с Россией. «Нафтогаз» и Украина будут принимать договоренности только для выполнения как «объект» процесса», — комментирует Корольчук.

По мнению специалиста, в настоящий момент «Нафтогаз» пожинает плоды своих «стратегических» проколов.

«Вместо того, чтобы судиться и вести переговоры, «Нафтогаз» выбрал конъюнктурную политическую тактику — игнорировать своего партнера по контракту, каким был и остается сейчас «Газпром». Ведь несмотря на политические заявления о конфликте и войне «Нафтогаз» с чистой совестью, как в банкомате, получал от «Газпрома» миллиарды долларов за транзит газа. Всего за 4 года было получено 9 млрд долл. дохода от транспортировки газа. И, как видим, у «Нафтогаза» никогда не возникало вопросов конфликта с Россией. В то же время, о конфликте вспоминали сразу как только звучали предложения — в 2015—2017 гг. — что нужно срочно решать вопрос транзита газа. «Нафтогаз» успешно справился с задачей и почти дотянул до 2019 года. И этим наверняка очень порадовал «Газпром» и Россию. До завершения контракта осталось 1 год и 5 месяцев. И это время пролетит быстро, а ближе к декабрю 2019 г. Украину со всех сторон будут подгонять и возможно навязывать не лучшие условия», — анализирует ситуацию Корольчук.

Резюмируя, эксперт заявил, что «Нафтогаз» в очередной раз стал героем поговорки «не рой другому яму, а то сам в нее упадешь», а «твердолобость» украинской госкомпании на суде в Стокгольме, который дал возможность заработать «эффективным» менеджерам «Нафтогаза» 46 млн долларов премий, не принес пока ничего хорошего для Украины.

«И даже идеальную ситуацию с транзитом газа, где Украина просто и банально повезло из-за падения добычи газа в ЕС, «Нафтогаз Украины» может умудриться испортить», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Петр Порошенко уверял, что страны ЕС и США «абсолютно четко» поддерживают позицию Украины против строительства «Северного потока — 2» и сохранения роли страны в транзите российского газа.