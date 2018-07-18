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Законопроект о повышении НДС прошел II чтение Госдумы

Экономика

НДС повышается до 20%

Москва, 18 июля 2018, 14:39 — REGNUM  Правительственный законопроект, направленный на повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), Госдума приняла во втором, решающем чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Ставку НДС в РФ предлагается повысить с существцющих сегодня 18% до 20%. Как отмечали в правительстве в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, НДС — налог с самой широкой базой и хорошей собираемостью. Таким образом, даже небольшое повышение ставки налога приведёт к существенному росту доходов в бюджетную систему, поэтому чиновники решили повышать именно НДС.

Между тем, при расчёте параметров федерального бюджета на 2019−2021 годы Минфин отмечает, что рост ставки налога ускорит инфляцию. Так, согласно законопроекту, изменения должны вступить в 2019 году, однако цены на продукты и услуги из-за повышенных инфляционных ожиданий вырастут уже в 2018 году. Ранее такой же прогноз давал и Центробанк РФ. По их расчётам, инфляция в 2018 году из-за роста НДС превысит целевой показатель и достигнет 4,3%.

Впрочем, правительство также предлагает сохранить льготные ставку НДС в 10% для определённых категорий товаров, среди которых лекарства, детские товары, некоторые продукты питания. Поэтому, отмечают авторы законопроекта, рост цен из-за увеличения налога будет несущественным.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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