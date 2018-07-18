Регионы смогут повышать налог на прибыль организаций по своему усмотрению

Москва, , 14:12 — REGNUM Закон, позволяющий субъектам РФ не устанавливать льготную ставку налога на прибыль, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

По предложению правительства, минимальный предел ставки налога в 13,5% будет отменен. Льготная ставка будет действовать только до 1 января 2022 года, но уже с 2019 года регионы получат право отменить льготу и повысить ставку налога.

Правительство объясняло необходимость таких изменений отказом от контроля за трансфертным ценообразованием и от консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Как говорил в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении замминистра финансов РФ Илья Трунин, из-за таких изменений риск ненаполнения региональных бюджетов растут, в связи с чем им необходимо дать возможность повышать ставку налога на прибыль организации.