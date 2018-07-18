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Вклад ЧМ-2018 в экономику России составил 850 млрд рублей

Экономика

Эта сумма почти покрыла затраты на мундиаль

Вклад ЧМ-2018 в экономику России составил 850 млрд рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 18 июля 2018, 14:09 — REGNUM  Более 850 млрд рублей составил вклад чемпионата мира по футболу в ВВП России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, общий вклад в ВВП составил около 1%, что составляет более 850 млрд рублей. Эта сумма почти покрыла затраты на мундиаль, который был самым дорогим в истории.

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Она также отметила, что было проведено много инфраструктурных изменений в городах, а почти все расходы по перемещению болельщиков страна взяла на себя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве болельщики чемпионата мира по футболу потратили около 96,6 млрд рублей.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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