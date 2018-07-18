Госдума приняла закон об отмене налога на движимое имущество

Москва, , 14:08 — REGNUM Закон, направленный в том числе на отмену налога на движимое имущество, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Закон направлен на уточнение норм о консолидированных группах налогоплательщиков (КГН), однако ко второму чтению профильный комитет по просьбе бизнеса прописал в нем отмену налога на движимое имущество.

«164 млрд рублей — та сумма, которая этим законом с бизнеса исключается», — рассказал в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).