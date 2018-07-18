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Госдума приняла закон об отмене налога на движимое имущество

Экономика

Бизнес заплатит на 164 млрд рублей меньше

Госдума приняла закон об отмене налога на движимое имущество
Налоги

Москва, 18 июля 2018, 14:08 — REGNUM  Закон, направленный в том числе на отмену налога на движимое имущество, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Закон направлен на уточнение норм о консолидированных группах налогоплательщиков (КГН), однако ко второму чтению профильный комитет по просьбе бизнеса прописал в нем отмену налога на движимое имущество.

«164 млрд рублей — та сумма, которая этим законом с бизнеса исключается», — рассказал в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

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