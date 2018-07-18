Нефть продолжит снижение — эксперт

Москва, , 14:06 — REGNUM На фоне неожиданных данных по запасам нефти США цены на нефть оказываются под давлением. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его словам, запасы нефти в США, согласно данным Американского института нефти, выросли на 0,63 млн баррелей, что значительно превысило ожидания участников рынка. С начала недели мы наблюдали резкое коррекционное движение нефтяных котировок на фоне увеличения добычи стран ОПЕК, а также заявлением со стороны США, что они готовы использовать даже стратегические резервы чтобы не допустить перегрева нефтяного рынка. Также со стороны России с начала текущего месяца, увеличила добычу нефти порядка 160 тыс. баррелей в сутки, отметил эксперт.

Гасанов добавил, что учитывая активность наращивания добычи со стороны США, то уже в августе месяце добыча сланцевой нефти марки WTI может вырасти на 150 тыс. баррелей в сутки. Сегодня внимание крупных участников рынка также будет сосредоточено на данных о запасах сырой нефти от Управления энергетической информации (EIA), которые выйдут в 17,30 по МСК.

«Я считаю, что они выйдут намного лучше прогнозов, учитывая вчерашнее данные от Американского института нефти, — сказал эксперт. — Поэтому во второй половине дня на это фоне мы можем наблюдать продолжение коррекционного движения по нефти к уровню $69,80 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI к уровню $70,00 за баррель».

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