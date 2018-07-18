Частные инвестиции в экономику Москвы составили 2 трлн рублей

Москва, , 14:00 — REGNUM На сегодняшний день в Москве находятся рекордные объёмы частных инвестиций в размере 2 трлн рублей. Об этом на московском урбанистическом форуме заявил глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Он также добавил, что столица обладает стабильным бюджетом и возможностью развивать новые инфраструктурные проекты, выполняя все социальные обязательства.

«За последние восемь лет мы поменяли подходы во взаимодействии с предпринимателями и принципы организации бизнеса в Москве, скорректировали бюджетную и налоговую политику. Непростые меры позволили нам дать новый импульс развитию города», — пояснил он.

Ефимов добавил, что Москва включена в мировую экономику — порядка 30% её предприятий являются экспортёрами. Кроме того, ставка на ускоренное развитие ключевых направлений помогла столице за короткий период создать прочный фундамент для развития и встать в один ряд с наиболее значимыми экономически успешными мировыми мегаполисами.

По словам Ефимова, главными точками роста экономики столицы на ближайший период станут развитие московской агломерации и инновационной экономики, совершенствование городской среды, развитие технологий «умного города», а также превращение Москвы в центр российского и мирового формирования человеческого капитала.

«Москва будущего — это город высокотехнологичной экономики, удобный для жизни мегаполис, лидирующий в конкурентной борьбе с главными мировыми агломерациями за инвестиции, таланты и туристов», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, объём контрактов Москвы по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) с 2013 года по 2018 год составил свыше 815 млрд рублей.

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