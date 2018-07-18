Турецкие инвесторы построят в Ташкенте «Умный дом» за $10 млн

Ташкент, , 13:55 — REGNUM Хокимият (администрация) Ташкента одобрила турецким инвесторам строительство «Умного дома» в Яккасарайском районе города, сообщает 18 июля «Подробно.uz» со ссылкой на предпринимателя из Турции Реджепа Ширина.

В настоящее время администрация Ташкента готовит необходимые документы для строительства. Предприниматели из Турции планируют инвестировать в строительство более $10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция и Узбекистан готовят соглашение о преференциальной торговле. 6 апреля представители министерства экономики и таможенного ведомства Турции и министерства внешней торговли Узбекистана обсудили текст будущего соглашения.

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