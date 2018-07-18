Выиграет ли экономика РФ после отказа Москвы покупать ценные бумаги США?

Москва, , 13:39 — REGNUM Степень участия России в финансировании госдолга настолько мала, что её постепенный отказ от покупки облигаций госдолга США на американскую экономику серьёзного влияния не окажет. Об этом 18 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

«Российские вложения в бумаги США, равно как и сам размер американского госдолга, является, наверное, одной из самой обсуждаемых в интернете экономических тем, — заметил он. — Следует сразу отметить, что любители порассуждать о том, как Россия «накажет» и даже будет манипулировать США путём сокращения вложений, весьма далеки от истины. Степень участия России в финансировании госдолга настолько мала, что никакого эффекта даже полный сброс обязательств на американскую экономику не окажет. Более того, в условиях текущего кризиса многие инвесторы начинают переводить капиталы именно в Америку, ожидая хороших перспектив».

Что касается того, окажет ли влияние подобная практика на положение дел внутри страны, то здесь, по мнению Григорьева, всё зависит от того, как распорядится правительство РФ высвободившимися таким образом деньгами.

«Конечно, если эти средства будут направлены на строительство инфраструктуры, создание современных рабочих мест, переподготовку кадров, социальные программы и модернизацию отраслей, то Россия значительно укрепит свои позиции, — пояснил он. — Увы, вероятнее всего, эти деньги будут вложены в какие-то другие иностранные активы либо постепенно розданы в качестве помощи пострадавшим от санкций олигархам».

При этом Григорьев добавил, что гордость правительства за профицитный в этом году бюджет показывает, что ни о каком вложении средств речи не идёт.

«Напротив, новыми сокращениями и налогами власти стараются лишь побольше у населения отобрать, — добавил Григорьев. — Это неизбежно влечёт за собой продолжение и усиление общего спада, ухудшение уровня жизни и социально-экономического положения абсолютного большинства трудящихся. Другого исхода с нынешним правительством ожидать не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация сократила свой объём вложений в ценные бумаги США до 14,9 млрд долларов. В марте 2018 г. вложения России, которая занимала 16-ю строчку в перечне стран-держателей американских бондов, составляли 96,9 млрд, а в декабре 2017 года уже 102,2 млрд.

Первое место в списке кредиторов США по-прежнему занимает Китай, который вложил в американские госбумаги уже более 1,18 трлн долларов. На втором месте расположилась Япония с 1,04 трлн долларов.

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