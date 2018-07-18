Сбербанк подсчитал расходы иностранцев за время ЧМ-2018

Москва, , 13:30 — REGNUM Иностранные болельщики за время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 потратили по банковским картам в России порядка $1,5 млрд, сообщает 18 июля РБК со ссылкой на данные Сбербанка.

В эту сумму входят траты на отели, рестораны, сувениры и прочее. В кредитном учреждении отметили, что иностранные болельщики потратили в два раза больше, чем на Кубке конфедераций в прошлом году.

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Напомним, чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоялись на 12 стадионах в 11 городах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за счет трат футбольных болельщиков во время ЧМ бюджет столицы дополнительно получил около 13 млрд рублей. Всего Москву в период турнира посетили 3,8 млн человек, они потратили в общей сложности почти 100 млрд рублей.

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