У чувашского банка-банкрота предлагают купить сертификаты на 52,5 млн

Чебоксары, , 13:30 — REGNUM Конкурсный управляющий выставил на торги ценные бумаги, принадлежащие коммерческому банку «Бизнес для бизнеса» («БДБ»), который признан банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (г.Москва) проводит открытый аукцион с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества банка. На торги выставлены ипотечные сертификаты участия «ИСУ-М2» под управлением ООО «Управляющая Компания «Джи Пи АЙ». Планируется продать 500 тыс. штук, или 50% от общего количества выпущенных сертификатов. Начальная стоимость оценена в 52 500 000 рублей. Данные сертификаты принадлежат «БДБ».

Торги будут проведены 3 сентября. При повторных торгах начальная цена лота может упасть до 80% от указанной стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у коммерческого банка «Бизнес для Бизнеса» (г.Ядрин) была отозвана в августе 2015 года. По величине активов банк занимал 630-е место в банковской системе РФ. Решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года банк был признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Напомним, «Агентство по страхованию вкладов является конкурсным управляющим (ликвидатором) коммерческого банка «Бизнес для Бизнеса». Согласно документу, на дату отзыва лицензии у банка имущество (активы) оценивались в 731 523 тыс. рублей, на дату открытия конкурсного производства — 511 227 тыс. рублей. Обязательства банка перед кредиторами (по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии) были оценены в 709 436 тыс. рублей, в том числе по вкладам физлиц — на сумму 401 888 тыс. рублей. В первую очередь кредиторов включены 24 кредитора, сумма установленных требований составила 376 226 тыс. рублей.

На 1 января 2018 года в рамках работы по взысканию ссудной задолженности с должников банка в суды подано 72 исковых заявления на 798 585 тыс. рублей.

Отметим, ранее конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства банка, по результатам которой 28 апреля 2017 года в Арбитражный суд Чувашии подано заявление о привлечении контролирующих банк лиц к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере 137 713 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Кредиторы требуют снизить траты на юристов по делу банка-банкрота в Чувашии