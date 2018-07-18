Еврокомиссия может оштрафовать Google на €4,3 млрд

Брюссель, , 13:27 — REGNUM Решение о взыскании с американского интернет-гиганта Google €4,3 млрд в качестве штрафа за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза может быть вынесено Еврокомиссией сегодня, 18 июля. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что корпорация Google была признана виновной в незаконных методах влияния на производителей гаджетов на операционной системе Android для предустановки определённых сервисов, в коррумпировании сотовых операторов и производителей смартфонов и в других нарушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия в связи со злоупотреблениями Google положением на рынке приложений для Android может выставить корпорации штраф в размере до $11 миллиардов.

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