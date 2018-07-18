В парке отдыха Перми установят туалет за 1,7 млн рублей

Пермь, , 13:26 — REGNUM В столице Пермского края в парке им. 250-летия Перми, более известном как сад камней, установят тёплый и комфортабельный туалет. Аукцион на установку туалетного модуля объявлен на портале zakupki.gov.ru. Начальная (максимальная) цена лота составляет 1 675 494 рубля.

Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Пермьблагоустройство». Аукцион назначен на 26 июля.

Установка туалета будет осуществляться в рамках капитального ремонта Сада камней. В парке оборудуют блок с двумя санузлами, а также дополнительным местом для инвалидов. Подрядчик должен будет оснастить туалет системой обогрева и тревожной кнопкой. Согласно документации, туалетный модуль начнёт действовать с ноября 2018 года

По данным издания «Звезда», ранее на туалет в Саду камней планировали израсходовать 3 млн рублей, однако ревизоры указали на завышенную сумму.