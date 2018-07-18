Полоса везения: архангельский аэропорт обновляет плиты спустя 30 лет

Архангельск, , 13:19 — REGNUM В аэропорту «Архангельск» впервые за тридцать лет проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы. 730 наиболее изношенных плит будут заменены на новые. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Чтобы не нарушать график движения воздушных судов ремонт на взлётно-посадочной полосе будет производиться в ночное время. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь аэропорта Денис Селиванов, работы, рассчитанные до конца октября, будут профинансированы за счет собственных средств предприятия — это около 30 млн рублей.

Добавим, что последний раз модернизация полосы проводилась в начале 70-х годов. А ее ремонт не проводился с 80-х. Не удивительно, что состояние полосы вызывало нарекания у представителей авиакомпаний. Так, при посадке самолета «Нордавиа» в апреле этого года в салоне оторвалась обшивка. В авиакомпании заявили, что причиной инцидента явилось не качество воздушного судна, а состояние взлетно-посадочной полосы в Архангельске.

«Эти работы мы проводим в рамках комплексной модернизации всего аэропортового комплекса, — прокомментировал начало ремонта генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. — Задача достаточно масштабная. Последний раз замена плит на полосе производилась более тридцати лет назад, но далеко не в тех объемах, что сегодня».

Напомним, что в этом году аэропорту «Архангельск» исполнилось 55 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: У жителей Архангельской области вырос спрос на отдых в Турции