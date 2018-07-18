С энерговорами в Калужской области будут бороться «умные счётчики»

Калуга, , 13:15 — REGNUM До конца 2019 года в Калужской области будет установлено порядка 150 тысяч интеллектуальных приборов учёта с возможностью дистанционного автоматизированного сбора данных. Как сообщила 18 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, эта работа ведётся в рамках двух энергосервисных контрактов, заключённых между филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Калугаэнерго» с крупнейшей в калужском регионе энергосервисной компанией — ООО «Каскад-Энергосбыт».

Читайте также: Калужские энергетики объявили войну «заряженным» счётчикам

Реализация проекта по снижению коммерческих потерь в сетях, то есть незаконного использования электроэнергии, уже началась. В 2018 году «умные счётчики» будут установлены в десяти районах Калужской области. Всего до конца 2019 года по энергосервисному контракту работы запланированы в населённых пунктах 20 районов региона и пригородах областного центра.

Как пояснили в компании, для добросовестных потребителей внедрение интеллектуальной системы учёта имеет ряд преимуществ. Так, установка счётчика для потребителя абсолютно бесплатная. Прибор устанавливается на опоре ЛЭП. Потребителю выдается дисплей, отображающий текущее показание счетчика и другие данные, которые также автоматически отображаются на сервере сбора информации.

Ранее по теме: В Калужской области отремонтировали более 1,2 тыс. км линий электропередачи

Обмануть «умный счётчик» невозможно: система распознает отклонения от договорных значений и может в автоматическом режиме ввести ограничение потребляемой мощности. Воздействовать магнитом или иным способом на интеллектуальный прибор учёта бессмысленно: счётчик сразу отключается, а сигнал об этом поступает на сервер.

Добавим, что современные приборы учёта будут установлены у половины всех потребителей в Калужской области.

«Суммы издержек, которые раньше несла электросетевая компания в связи с возмещением затрат за незаконно потребленную электроэнергию, будут дополнительно направляться на реализацию производственных программ, что повысит надежность электросетевого комплекса региона и расширит возможности по подключению новых потребителей без дополнительных затрат на строительство новых энергомощностей», — сказала Наталья Копоня.

Читайте ранее в этом сюжете: 8,4 млрд руб. вложено в развитие электосетевого комплекса Калужской области