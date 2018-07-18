Брюссель, , 13:20 — REGNUM Инфляция в еврозоне достигла 2%, что стало самым высоким показателем с февраля 2017 года, передает немецкий телеканал N-TV 18 июля.

Статистическая служба Европейского союза зафиксировала в июне рост цен на 0,1%, при том что ранее уровень инфляции составлял 1,9%. Самые серьезные колебания цент были отмечены в сфере электроэнергии — здесь скачок цен составил 8% в годовом исчислении. Заметно увеличились цены и на необработанную пищу — на 2,9% в годовом исчислении.

Целевой показатель Европейского центрального банка составляет чуть менее 2% — в таком случае стабильность цен считается гарантированной.