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Инфляция в еврозоне достигла 2%

Экономика

Эта отметка превышает целевые показатели Европейского центрального банка

Брюссель, 18 июля 2018, 13:20 — REGNUM  Инфляция в еврозоне достигла 2%, что стало самым высоким показателем с февраля 2017 года, передает немецкий телеканал N-TV 18 июля.

Статистическая служба Европейского союза зафиксировала в июне рост цен на 0,1%, при том что ранее уровень инфляции составлял 1,9%. Самые серьезные колебания цент были отмечены в сфере электроэнергии — здесь скачок цен составил 8% в годовом исчислении. Заметно увеличились цены и на необработанную пищу — на 2,9% в годовом исчислении.

Целевой показатель Европейского центрального банка составляет чуть менее 2% — в таком случае стабильность цен считается гарантированной.

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Экономика Евросоюза
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