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Повышения цены на газ на Украине можно избежать? Знают ли об этом власти?

Экономика

Из главных новостей энергетики Украины

Повышения цены на газ на Украине можно избежать? Знают ли об этом власти?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Энергетика Украины. Порошенко

Киев, 19 июля 2018, 08:01 — REGNUM  Советы о том, как избежать повышения тарифов на газ для населения (и даже как снизить цену), дал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Какие это советы и как выглядит ситуация в газовом секторе Украины, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

В открытом письме Охрименко предлагает ликвидировать «Нафтогаз», само существование которого, по мнению эксперта, увеличивает цену газа на 1 грн на каждом кубометре. Второй совет — «прекратить комедию» с т.н. реверсным газом и договориться с ЕС о прямых покупках по вменяемой цене. Нужно отметить, что «Укртрансгаз» предварительно оценил спрос на мощности в направлении Польша — Украина и обнаружил, что спрос есть почти на 4 млрд кубометров в год. Третий совет — отменить НДС на импортный газ, что снизит его стоимость на ⅙ часть, и резко снизить рентные платежи на добычу газа — это усилит заинтересованность добывающих компаний к инвестициям в украинские недра. Четвертый совет касается неукоснительного соблюдения принципа «газ украинской добычи — на потребности населения», причем именно на бытовые потребности.

Тем временем Петр Порошенко после саммита НАТО вновь заявил о намерении покупать газ на границе с Россией — то есть уйдя от реверса, и при этом не платить европейским компаниям за услуги «виртуальной» транспортировки. Однако, чтобы это произошло, Украина должна в юридическом и инфраструктурном смыслах стать частью европейского газового рынка.

По прогнозу украинского минэкономразвития, в 2018 году цена на газ для населения вырастет на 18%, в 2019 году — на 5−8%, в 2020-м — на 14%, в 2021-м не изменится. При этом МВФ требует повысить тариф сразу примерно на 65−75%, а министр энергетики Украины Игорь Насалик полагает, что правительство докажет МВФ ненужность повышения цены на газ в принципе.

Почему оно не доказало этого до сих пор и каковы другие новости украинской энергетики, читайте в статье: Аферист Порошенко хочет надуть Европу, как Остап Бендер: обзор энергетики

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