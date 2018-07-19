Повышения цены на газ на Украине можно избежать? Знают ли об этом власти?

Киев, , 08:01 — REGNUM Советы о том, как избежать повышения тарифов на газ для населения (и даже как снизить цену), дал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Какие это советы и как выглядит ситуация в газовом секторе Украины, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

В открытом письме Охрименко предлагает ликвидировать «Нафтогаз», само существование которого, по мнению эксперта, увеличивает цену газа на 1 грн на каждом кубометре. Второй совет — «прекратить комедию» с т.н. реверсным газом и договориться с ЕС о прямых покупках по вменяемой цене. Нужно отметить, что «Укртрансгаз» предварительно оценил спрос на мощности в направлении Польша — Украина и обнаружил, что спрос есть почти на 4 млрд кубометров в год. Третий совет — отменить НДС на импортный газ, что снизит его стоимость на ⅙ часть, и резко снизить рентные платежи на добычу газа — это усилит заинтересованность добывающих компаний к инвестициям в украинские недра. Четвертый совет касается неукоснительного соблюдения принципа «газ украинской добычи — на потребности населения», причем именно на бытовые потребности.

Тем временем Петр Порошенко после саммита НАТО вновь заявил о намерении покупать газ на границе с Россией — то есть уйдя от реверса, и при этом не платить европейским компаниям за услуги «виртуальной» транспортировки. Однако, чтобы это произошло, Украина должна в юридическом и инфраструктурном смыслах стать частью европейского газового рынка.

По прогнозу украинского минэкономразвития, в 2018 году цена на газ для населения вырастет на 18%, в 2019 году — на 5−8%, в 2020-м — на 14%, в 2021-м не изменится. При этом МВФ требует повысить тариф сразу примерно на 65−75%, а министр энергетики Украины Игорь Насалик полагает, что правительство докажет МВФ ненужность повышения цены на газ в принципе.

Почему оно не доказало этого до сих пор и каковы другие новости украинской энергетики, читайте в статье: Аферист Порошенко хочет надуть Европу, как Остап Бендер: обзор энергетики

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