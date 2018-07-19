На Украине «оптимизация» добралась до атомной энергетики

Киев, , 01:28 — REGNUM Служба безопасности Украины сообщает о предотвращении техногенной катастрофы на Южно-Украинской АЭС. Что стоит за этой информацией, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

В отчете пресс-службы СБУ указывается, что следствие задокументировало: «Чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для безопасного функционирования атомной электростанции». Так, на Южно-Украинской АЭС был установлен не соответствующий стандартам ядерной безопасности силовой кабель электропитания.

В комментарии для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан констатировал, что «оптимизация» и откаты добрались и до атомной энергетики Украины:

«Уверен, это не единичный случай — если воруют все и везде, то почему нельзя воровать в атомной энергетике? К сожалению, никакая МАГАТЭ всё проконтролировать не сможет — если нет государства, то его нет везде».

Похожий случай произошел в конце прошлого года на Запорожской станции, где СБУ обнаружила поставки произведенного в Тирасполе оборудования, бывшего в употреблении. Пока это дело расследовалось, начальник отдела ядерной безопасности станции совершил самоубийство. Монтаж по нормам безопасности не подходящего для установки на АЭС оборудования на Украине замечен не единожды, впрочем, серьезных замечаний по безопасности АЭС от МАГАТЭ и ЕС страна не имеет. Но хотя проблемы с безопасностью пока что случались на удаленных от Евросоюза станциях, нет уверенности, что на двух западноукраинских АЭС обошлось без схожих нарушений.

О других новостях украинской энергетики читайте в статье: Если на Украине воруют все и везде, поставим контрафакт и на АЭС! — обзор

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