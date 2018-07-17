Назло Трампу: ЕС и Япония подписали крупнейшее соглашение о торговле

Токио, , 17:55 — REGNUM Председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник, 17 июля, заключили крупнейшую на сегодняшний день торговую сделку, сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Соглашение о свободной торговле между Японией и ЕС (JEFTA) готовилось еще с 2013 года и направлено на снижение тарифов и других торговых барьеров, а также стимулирование роста и создание рабочих мест. Однако в международном сообществе расценили его как, прежде всего, сигнал президенту США Дональду Трампу, которого и ЕС, и Япония обвиняют в проведении протекционистской политики.

Документ вступит в силу уже в 2019 году, ликвидируя 99% таможенных пошлин на импорт из Японии и 94% пошлин на импорт из ЕС, включая таможенные сборы на европейские сыр, вино и свинину. А вот пошлины на автомобили будут сняты лишь на восьмой год после вступления соглашения в силу.

600 миллионов жителей и 1/3 мирового ВВП приходится на Евросоюз и Японию. Кроме того, Япония является третьей по величине мировой экономикой после США и Китая, что делает ее очень привлекательным рынком для европейских компаний, а подписание Соглашения еще и позволит европейским экспортерам ежегодно экономить порядка 1 млрд евро.

Главный исполнительный секретарь Федерального объединения немецкой промышленности Йоахим Ланг окрестил подписание соглашения «обнадеживающим сигналом в очень трудное для мировой торговли время», в частности и для самой Германии.

Япония является вторым по значимости торговым партнером ФРГ в Азии: в торговле с ней участвуют около 12 000 немецких компаний, указал управляющий Германо-японской внешнеторговой палатой (AHK Japan) Маркус Шюрман. А с подписанием соглашения о свободной торговле их количество может вырасти на двузначный процент, полагает он.

Критики же соглашения считают, что подписанный в Токио документ только приведет к ухудшению стандартов защиты потребителей и окружающей среды. «Соглашение далеко от справедливого и служит исключительно интересам крупных концернов», заявил заместитель председателя неправительственной экологической организации BUND Эрнст-Кристоф Штольпер.

Любопытно также отметить, что одновременно с ликвидацией торговых барьеров стороны договорились и о взаимном признании надежности систем защиты персональных данных. Эта договоренность, которая пока носит лишь предварительный характер, позволит ЕС и Японии в будущем создать крупнейшую в мире зону безопасных потоков данных, отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии.