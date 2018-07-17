Рязань рискует остаться без врачей

Рязань, , 17:43 — REGNUM В Рязанской области с 2010 года количество работающих врачей сократилось на 859 человек. Сейчас в области работают 5683 специалиста, причем значительное сокращение произошло за последний год — на 148 человек. Такие данные 16 июля опубликовал Рязаньстат, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчет ведомства.

По данным на 2017 год, коэффициент численности медицинских специалистов на 10 тыс. жителей Рязанской области составлял всего 50,7. В 2010 году этот коэффициент составлял 56,8, а в 2016 году — 51,8. При этом значительно сократилось количество врачей санитарно-противоэпидемической группы и врачей по общей гигиене (на 60 человек с 2016 года), хирургов (на 14 человек) и акушеров-гинекологов (на 15 человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Рязанской области, в том числе и из-за близости Москвы, ощущается нехватка врачей. Например, в декабре 2017 года министр труда и социальной защиты области Валерий Емец заявлял, что средний возраст персонала в рязанских фельдшерско-акушерских пунктах — 60−65 лет. При этом число занятых во всей социальной сфере падает.

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