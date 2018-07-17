Комитет по труду рекомендовал ГД принять законопроект о пенсионном маневре

Москва, , 16:44 — REGNUM Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал и рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе, передаёт корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Речь идёт о так называемом пенсионном маневре, который подразумевает увеличение пенсионного возраста для граждан РФ. Так, согласно предложению правительства, мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Возраст выхода на пенсию будет увеличен не резко, а поэтапно — он будет расти по полгода в год и достигнет установленных показателей в 2028 году для мужчин и в 2034 году для женщин.

Как неоднократно отмечали представители правительства ранее, такие нововведения необходимы для того, чтобы повысить размер выплат гражданам, вышедшим на пенсию. Сегодня государство не может обеспечить должный уровень пенсий, так как на одного пенсионера приходится чуть больше одного работающего человека.

Благодаря таким изменениям, размер пенсий будет расти на 1 тыс. рублей в год. Таким образом, за год пенсионер в общей сложности получит на 12 тыс. рублей больше. Как рассказал в ходе заседания комитета глава Минтруда Максим Топилин, к 2024 году размер пенсий должен достигнуть в среднем 20 тыс. рублей.

Большинство депутатов профильного комитета поддержали предложение правительства о проведении маневра, однако представители оппозиционных фракций, в том числе и глава комитета Ярослав Нилов (ЛДПР), проголосовали против принятия законопроекта.

На пленарном заседании Госдума рассмотрит инициативу 19 июля. Ранее фракция «Единая Россия», составляющая большинство в Госдуме, приняла решение консолидированно голосовать за законопроект, что даёт право учреждать, что документ будет принят в первом чтении.

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