Среда, 18 Июля 2018 года
14:00:03 МСК

В Госдуме призывают отменить курортный сбор

Экономика

Народ его не оценил

Москва, 17 июля 2018, 15:40 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал отменить курортный сбор, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

«Дополнительный сбор еще и уменьшает конкурентные преимущества наших курортов, — считает Миронов. — Люди не понимают, за что они должны платить. За отель, который и так втрое дороже, чем в той же Турции? За необустроенные пляжи?»

По данным Ассоциации туроператоров России, Турция остается лидером продаж в сезоне. На втором месте — Краснодарский край и Крым. На третьем — Тунис и Греция.

Закон о проведении пятилетнего эксперимента по введению курортного сбора был принят Госдумой в 2017 году. Сбор действует на Кубани, в Ставропольском и Алтайском краях. На Кубани курортный сбор планировали ввести с 1 мая, но в связи с чемпионатом мира по футболу дата была перенесена.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Введение курортного сбора в регионах России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить