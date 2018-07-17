Топилин: Пенсия к 2024 году составит два прожиточных минимума

Москва, , 14:35 — REGNUM Пенсионный маневр позволит существенно увеличить пенсии — до двух размеров прожиточного минимума. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на рассмотрении законопроекта в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

«Задача к 2024 году выйти на уровень 20 тыс. рублей — это соответствует как раз прибавке по 1 тыс. рублей в месяц», — отметил Топилин.

Так, по его словам, это существенный рост для пенсий, который станут выше инфляции почти в два раза.

«Мы сможем в такой конструкции достичь в 2024 году соотношения пенсии с прожиточным минимумом около двух прожиточных минимумов. Если говорить о тех соотношениях, которые сложились сейчас, то это порядка 165%. Это будет серьёзный прирост и серьёзное изменение в материальном положении пенсионеров», — отметил он.

Речь идёт о правительственном законопроекте по внесению изменений в пенсионное законодательство. Так, в частности, предлагается поднять пенсионный возраст. К 2028 он достигнет 65 лет для мужчин, а для женщин — 63 лет к 2034 году.