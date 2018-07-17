Емельянов: Сбор на интернет-покупки создаст неудобства

Москва, , 13:39 — REGNUM Поправка о взимании платежа за покупки товаров в иностранных интернет-магазинах направлена на защиту отечественного производителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Это поправка к рассмотрению во втором чтении закона о таможенном регулировании. Смысл её в том, чтобы защитить наших отечественных производителей, потому что иначе они оказываются в неравном положении», — заявил Емельянов.

Это вызовет определённое неудобство граждан России, которым придётся платить теперь несколько больше, но «сама сумма платежа, таможенной ставки будет не настолько велика, чтобы существенно повлиять на цену», указал депутат.

«С другой стороны, она поможет при тех больших объёмах, которые занимают импортёры, несколько выравнять условия для наших производителей», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля Госдума может обсудить взимание платежа с граждан за покупку в иностранных интернет-магазинах. Соответствующие поправки ранее поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

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