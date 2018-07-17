«Финские каникулы» валют

Москва, , 13:33 — REGNUM Основным событием понедельника, как и ближайшей недели после Мундиаля, несомненно является встреча президентов США и России.

Трамп и Путин смогли пообщаться напрямую, без участия сотен и тысяч «помощников» из правительства и СМИ. Хельсински показали, что оба представителя крупнейших стран мира готовы к диалогу, но имеют определенные ограничения в своих действиях. Как можно заметить по итогам встречи, никаких бумаг подписано не было, т. е. все отношения были оговорены «крупными мазками», и услышано мнение другой стороны, но без серьезных выводов и уступок. Такой подход не дал участникам рынка возможности создать волну волатильности, и движение валют оказалось довольно слабым. Об этом ИА REGNUM рассказал Владимир Пейсатый, аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери».