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Граждане смогут заплатить налоги авансом

Экономика

В МФЦ

Москва, 17 июля 2018, 12:00 — REGNUM  Закон, дающий возможность авансовой уплаты налогов, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Поправками в Налоговый кодекс с 1 января 2019 года вводится институт «специальных авансовых взносов». Предполагается, что граждане смогут добровольно делать перечисления в счет уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физлиц.

Одновременно вводится понятие «единого налогового платежа физлица», которое включает в себя платежи по вышеперечисленным трем налогам.

Также закон разрешает оплатить налоги в МФЦ.

Читайте ранее в этом сюжете: Уплачивать налоги можно будет через МФЦ

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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