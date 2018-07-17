Граждане смогут заплатить налоги авансом

Москва, , 12:00 — REGNUM Закон, дающий возможность авансовой уплаты налогов, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Поправками в Налоговый кодекс с 1 января 2019 года вводится институт «специальных авансовых взносов». Предполагается, что граждане смогут добровольно делать перечисления в счет уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физлиц.

Одновременно вводится понятие «единого налогового платежа физлица», которое включает в себя платежи по вышеперечисленным трем налогам.

Также закон разрешает оплатить налоги в МФЦ.

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