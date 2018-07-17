Аферист Порошенко хочет надуть Европу, как Остап Бендер: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 11:39 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 14 июля составляют 11,936 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 8 июля выросли на 326 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 54 млн кубометров в сутки.

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко написал открытое письмо премьер-министру Владимиру Гройсману. Тема письма — тариф на газ для населения, необходимость его повышения и стоимость услуг ЖКХ, которая неизбежно вырастет в ближайшее время. Экономист даёт главе правительства 4 совета, обещая при этом, что тому не придётся поднимать тариф на газ для населения. Наоборот, его можно будет даже уменьшить.

Во-первых, Охрименко предлагает ликвидировать «Нафтогаз Украины». По его мнению, само существование этой компании увеличивает стоимость газа на 1 грн на каждом кубометре газа. Во-вторых, эксперт предлагает «прекратить комедию» с т.н. реверсным газом и договориться с ЕС о прямых покупках по вменяемой цене. Правда, тут он упускает из виду, что для этого сначала необходимо построить соответствующую инфраструктуру. В-третьих, отменить НДС на импортный газ (это автоматически снизит его стоимость на ⅙ от текущей), а также радикально снизить рентные платежи на добычу газа, что должно повысить интерес добывающих компаний к инвестициям в украинские недра. И, наконец, в-четвёртых, — начать строго соблюдать принцип «газ украинской добычи — на потребности населения». Тут специалист оговаривается: именно на бытовые потребности (т. е. для газовых плит и газовых колонок — у кого они установлены), а не на нужды теплокоммунэнерго. Т. е. на этом пункте сэкономить смогут не все.

Реакция главы правительства на письмо пока неизвестна, но до президента Украины Петра Порошенко предложение точно не дошло. На брифинге после саммита НАТО он в очередной раз озвучил намерение покупать газ на границе с РФ. Т. е. тоже как бы уйти от т.н. реверса, но так, чтобы не платить европейским компаниям за услуги «виртуальной» транспортировки. Теоретически это возможно. Однако Украина для этого вначале должна стать частью европейского газового рынка — и юридически (т.е. принять и реализовать энергетическое законодательство, аналогичное европейскому), и инфраструктурно. Образно говоря, Порошенко, как Остап Бендер, предлагает европейским партнерам «утром стулья, а вечером деньги».

К слову, о предложении Охрименко, в частности, по приобретению газа у Европы. «Укртрансгаз» провёл предварительную оценку спроса на мощности в направлении Польша — Украина. По их данным, на сегодня есть спрос почти на 4 млрд кубометров в год.

Согласно официальным данным, средняя импортная цена на газ в июне для Украины равнялась примерно 266 долл. за тыс. кубометров (+6 долл. в сравнении с майской). Впрочем, пока ещё Киеву грех жаловаться — в апреле она и вовсе достигала 310 долл.

Министерство экономического развития Украины опубликовало свой прогноз цен на газ для населения на 2019−2021 гг. По предположениям ведомства, в 2018 году цена вырастет на 18%, в 2019 году — на 5−8%, в 2020-м — сразу на 14%, а в 2021 году не изменится. Прогноз довольно странный: известно, что МВФ настаивает на повышении тарифа сразу примерно на 65−75%, что значительно превышает прогноз МЭРТ. И даже если правительству удастся склонить МВФ к своим предложениям, то это будет совсем не +14%. Такие прогнозы МЭРТ выдаёт каждый год, и все они соотносятся с реальностью довольно мало. Скажем, прогноз НБУ чуть более реалистичен: +25% в текущем году и еще +15% в 2019-м.

Между тем министр энергетики Игорь Насалик уверен, что правительству удастся доказать МВФ ненужность повышения цены на газ в принципе. По его мнению, до сих пор этого не было сделано потому, что до последнего времени переговорщиком с украинской стороны был экс-министр финансов Александр Данилюк («который… был далёк от темы ценообразования на газ»). Правда, профильный министр тоже не смог сказать, к какому варианту в результате идёт дело (до окончания моратория на повышения цены остаётся две недели). Но, по его словам, не исключён вариант чисто номинального повышения (1,5−2%). Об этом министр заявил в эфире «112.Украина».

Впрочем, директор специальных проектов Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в данном случае поддерживает премьер-министра и министра энергетики:

«С вероятностью в 99% Гройсман не пойдет на выравнивание цен на газ для населения и промышленности. Ведь в прошлый раз, когда правительство приняло такое решение, оно стоило ему обвала рейтингов доверия до уровня статистической погрешности. А учитывая политические амбиции премьера, вряд ли он себе такое позволит. И на каком варианте глава Кабмина остановится, зависит от того, чью позицию он примет. В правительстве было точно больше пяти предложений. Например, Игорь Насалик предложил продавать населению газ внутренней добычи, а цену формировать согласно показателям «Укргаздобычи». Как бы там ни было, на мой взгляд, резкого изменения цен на газ в ближайшее время ждать не стоит», — анализирует эксперт положение дел на сегодня.

В июне мы сообщали о любопытном казусе: из-за решения Окружного административного суд Киева было отменено постановление Кабмина №203 от 23 марта 2016 года, которое устанавливало нормы потребления газа населением, не имеющим приборов учёта. Это привело к тому, что снова стало действительным постановление Кабмина ещё 22-летней давности, где были зафиксированы очень большие нормы, примерно в 2−3 раза больше текущих.

Минэнерго для разрешения этой ситуации предлагает Кабмину принять новое постановление. Однако оказалось, что предлагаемые нормы тоже довольно высоки. Скажем, по постановлению от 1996 года положено оплачивать 9,8 кубометра на человека в месяц (газовая плита + ГВС). Минэнерго предлагает насчитывать 5,8 кубометров с апреля по сентябрь и 8,8 с октября по март — т. е. 7,3 кубометра в среднем. Тогда как в отменённом постановлении — всего 3,3 кубометра. Ситуация наверняка будет иметь продолжение уже в ближайшее время.

Электроэнергия

Глава комитета Верховной рады по вопросам ТЭК Александр Домбровский и президент «Энергоатома» (управляет АЭС Украины) Юрий Недашковский 16 июля рекламировали европарламентариям проект энергетического моста «Украина — ЕС». Два выступающих от Киева понадобились потому, что представитель «Энергоатома» концентрировался преимущественно на технической стороне вопроса, тогда как народный депутат пугал Европу гибридной войной, энергетическими кознями России и прочими страшилками:

«Вы не можете развивать промышленность, создавать новые рабочие места и строить экономическую систему страны, если это сопровождается постоянным фактором риска, который представляет собой политика гибридной войны со стороны России… Энергетический сектор Украины играет центральную роль в энергетической безопасности Центральной Европы и в сотрудничестве с Польшей и странами Балтии, мы можем построить энергетический хаб, который будет противовесом диктату российской энергетической монополии», — говорил Домбровский во время своего выступления.

Украинцы раз за разом совершают одну и ту же ошибку, используя подобную риторику абсолютно не к месту. На строительство энергомоста нужны деньги, т. е. о проекте нужно красиво рассказать и выгодно его продать. На потенциального инвестора (в данном случае — на энергетические компании) страшилки не действуют, им важна выгода и гарантии безопасности. Тем более на них не действует пафос: крупнейшие энергетические компании Европы — партнёры «Газпрома», они зарабатывают на совместных проектах. И перспектива этих заработков их волнует гораздо больше.

Соответственно, украинцам правильнее было бы уверять, что проект энергомоста нисколько не повредит этим заработкам, а Украина и сама стремится как можно скорее решить все недоразумения с РФ.

«ДТЭК-Энерго» (частный энергохолдинг, ¾ тепловой генерации Украины, принадлежит олиграху Ринату Ахметову) заявил о намерении вывести из эксплуатации 6 из 53 энергоблоков своих ТЭС суммарной мощностью 1,7 ГВт. Как уточнили представители компании, в настоящее время эти блоки либо не работают, либо законсервированы, поэтому на стабильности работы энергетики это никак не скажется.

Причина вывода — блоки выработали свой ресурс, устарели, не используются. Однако даже на содержание законсервированных или неработающих блоков приходится тратить деньги. Так, в компании указали, что коэффициент использования блоков ТЭС «ДТЭК-Энерго» — 36% при среднемировом показателе 50−55%.

Новых блоков взамен монтировать пока не планируют:

«…Одно из стратегических направлений, по которому должна двигаться украинская энергетическая система, это выработка того же объема электроэнергии, но на меньшем количестве оборудования», — рассказал журналистам на пресс-конференции генеральный директор компании Дмитрий Сахарук.

Кроме того, ещё два блока Приднепровской ТЭС (по 150 МВт каждый) к концу года будут переведены с антрацита на газовый уголь.

МЭРТ включил в свой прогноз не только газ, но и электроэнергию, и эти цифры куда интереснее — электроэнергию Украина не импортирует, не дискутирует по поводу тарифа на неё с МВФ. Он реже меняется и в меньшей степени влияет на переживания политиков по поводу рейтингов. Так вот, согласно прогнозу министерства, в 2019—2021 гг. украинцев ждёт ежегодное повышение тарифа на 25%. В итоге после последнего повышения стоимость кВт·ч составит 3,28 грн, т. е. почти вдвое выше, чем теперь (1,68 грн начиная со 101-го киловатта в месяц). Останется ли социальная норма, будет ли повышаться её стоимость и на сколько (сегодня за первые 100 кВт·ч украинцы платят 90 грн, т. е. по 0,9 грн/кВт·ч) — не сообщается.

Синхронизации энергосистем Украины и ЕС ждут не только в «Энергоатоме», но и в «ДТЭК-Энерго». Так, глава набсовета компании Максим Тимченко ожидает, что это позволит нарастить экспорт в ЕС с сегодняшних 4−5 млрд кВт·ч до 30 млрд. Правда есть нюанс, заплатить за это придётся потребителям. По словам Тимченко, в украинские ТЭС (для выполнения обязательств перед ЕС в вопросе охраны окружающей среды) в ближайшие 4−5 лет необходимо инвестировать сногсшибательную сумму — 6,5 млрд евро. И он прямо указывает, что источником этих средств должны стать потребители. Для иллюстрации: в I полугодии «ДТЭК-Энерго» вложил в плановые ремонты своих ТЭС 1 млрд грн, т. е. примерно 0,5% от вышеназванной суммы.

К настоящему времени 9 из 53 энергоблоков «ДТЭК-Энерго» готовы к работе в условиях ENTSO-E (энергосистема ЕС). Тимченко не уточнял, какие именно, однако, скорее всего, речь о т.н. Бурштынском энергоострове на Западной Украине, который уже и так синхронизирован с ENTSO-E.

В январе — июне Украина незначительно, но всё же сократила экспорт электроэнергии в страны ЕС и Молдавию — 3,14 млрд кВт·ч (-0,9%). При этом Венгрия получила 61,2% этого объёма, 23,1% — Польша и 12,9% — Молдавия. Незначительный объём поставок (менее 3% в сумме) был направлен в Словакию и Румынию.

Николаев станет первым украинским городом, чьё уличное освещение станет полностью светодиодным — проект обещают завершить за три года, после чего расходы городской власти на освещение снизятся в 2,5 раза. По крайней мере так обещает местным журналистам заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук.

В Киеве — свои инновации. Здесь столичное подразделение «ДТЭК» впервые использовало дроны для обследования линий электропередач. Для этого на дрон монтируют сканер, видеокамеру и тепловизор, совершают облёт и получают данные, которые невозможно получить с земли. Метод позаимствовали у европейских коллег: там дроны обследуют ЛЭП уже около пяти лет.

Уголь

Протесты шахтёров на Украине мало-помалу движутся в направлении того накала, которым они прославились в 90-е годы. 13 июля во время очередной акции протеста шахтёров толпа остановила автомобиль министра энергетики Игоря Насалика, подъезжавшего к зданию министерства. Министра заставили выйти из автомобиля, народный депутат Сергей Шахов, возглавлявший горняков, вступил с ним в перепалку, в ходе которой между депутатом и министром возникла небольшая потасовка. Совпадение или нет, но в тот же день Верховная рада выделила 1,4 млрд грн на покрытие долгов по зарплатам шахтёров. Этого как раз должно хватить на выплату задолженности за 2,5 месяца.

Кстати, шахтёры выходят на митинги не только с требованием выплатить им заработанное. Теперь они ещё и защищают скандальную формулу «Роттердам+» (формула, с помощью которой Украина определяет ряд экономических показателей: закупочную стоимость угля собственной добычи, себестоимость энергии ТЭС).

«Если кому-то не нравится слово «Роттердам», давайте говорить о справедливой цене, которая определяется ценой на импортный уголь. Причем ценой с учетом доставки в Украину. Не хотите для своих производителей уравнивать цены с импортом — возвращайте господдержку в больших объемах. Но прекращайте эти политические спекуляции вокруг формулы. Без нее Украина вообще не имела бы своего угля», — заявил журналистам в ходе акции председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он подчёркивает, что апелляции инициаторов отмены формулы к тому, что это лишь иная форма дотации, смешны:

«[Во всём мире используется] либо открытая дотация, как это было у нас, либо скрытая: через цену на электроэнергию, какие-то налоги, другие преференции. Не дотационные шахты только в Южной Африке и Австралии. Потому что там мощные пласты, дешевая рабочая сила и рядом порты», — поясняет Волынец.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ещё в прошлом году начало расследование в отношении формулы. А сейчас ряд депутатов пытаются запретить подобное ценообразование через парламент.

Несмотря на вывод антрацитовых блоков ТЭС из эксплуатации и их модернизацию на уголь марки «Г», потребность в этом виде топлива до сих пор сохраняется. Так, в текущем году, согласно прогнозу минэнерго, Украине придётся закупить 5,4 млн тонн антрацита. На это, ориентировочно, будет потрачено 530−550 млн долл.

«ДТЭК-Энерго» в этом году планирует добыть примерно 24−24,6 млн тонн угля (+5−7% к добыче 2017 года). Учитывая, что добыча на госшахтах падает примерно вдвое большими темпами, доля «ДТЭК-Энерго» в добыче энергетического угля, вероятно, приблизится к 90% от общей добычи (86,1% в 2017 году).

Кроме того, компания собирается в этом году импортировать 2 из 5,4 млн тонн антрацита для нужд Луганской ТЭС и Криворожской ТЭС.

Нефть

Добыча нефти на Украине в I полугодии минимально выросла и почти достигла 1,1 млн тонн (+0,1% к аппг). При этом «Нафтогаз» и его дочерние структуры сократили добычу (-1,8%), хотя и остаются лидерами: 961 тыс. тонн за январь — июнь добыта именно ими.

Частные компании на Украине пока добывают мизер (137 тыс. тонн на всех), однако именно у них добыча растёт (+15,7%), компенсируя её сокращение у государственных компаний. По всей видимости, свою роль в этом играет ценовая динамика: нефть снова стоит относительно дорого, бизнес с готовностью вкладывается в расширение добычи.

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