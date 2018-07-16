Полугодовая выработка электроэнергии станциями СГК на Алтае выросла

Барнаул, , 07:02 — REGNUM Три ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК) в Алтайском крае за первое полугодие 2018 года нарастили общий объем производства электроэнергии. Станции в Барнауле и Бийске суммарно выработали 2520,3 млн кВт-ч ресурса — на 28,6% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, заметный рост производства обусловлен вхождением в структуру СГК в феврале текущего года Бийской ТЭЦ. Однако даже без учета объема электроэнергии, произведенной этим источником, электростанции Алтайского филиала в сравнении с прошлым годом увеличили выработку на 6%. В прошлом году за шесть месяцев Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произвели 1960,1 млн кВт-ч ресурса, а в этом — 2078,5 кВт-ч. Выработка Барнаульской ТЭЦ-2 по итогам полугодия составила 608 млн кВт-ч, ТЭЦ-3 — 1470,5 млн кВт-ч,. Бийская ТЭЦ с апреля по июнь произвела 441,8 млн кВт-ч.

Суммарная выработка электростанций энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай за январь-июнь 2018 года сократилась на 1,9% и составила 3748,7 млн кВт-ч, сообщает Новосибирское РДУ. Таким образом, станции СГК произвели 67,2% от общего объема ресурса в двух регионах. Станции СГК за полгода покрыли 45,6% нужд региона в электроэнергии. Всего за этот период потребление ресурса в Алтайском крае и Республике Алтай составило 5524,4 млн кВт-ч.

«Несмотря на то, что в летний период на станциях начинается активная фаза ремонтных работ на основном генерирующем оборудовании, мы сохраняем производственные показатели, а кое-где даже улучшаем их, — говорит директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. — Производство электроэнергии объектами угольной генерации в Сибири всегда было и будет наиболее надежным способом обеспечить ресурсом жителей территории. Работа угольных ТЭЦ не зависит от природных факторов. Еще одним нашим преимуществом является высокая экономическая эффективность, так как станции работают в режиме когенерации — одновременно вырабатывают два вида энергии — тепловую и электрическую».