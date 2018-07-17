Москва, , 04:01 — REGNUM За первую неделю июля, согласно информации Росстата, увеличение цен на автомобильный бензин произошло в девяти субъектах Российской Федерации, особенно затронув Назрань (+1,9%). В большинство регионов цены на бензин не изменились, а в 19 столичных отмечалось даже снижение стоимости топлива. О текущей ситуации на топливном рынке пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

По данным Российского топливного союза на 12 июля, мелкооптовые цены стали снижаться вслед за биржевыми, но снижение не во всех регионах сопоставимо со снижением биржевых цен, более того, в ряде регионов мелкооптовые цены не снизились вовсе. По словам вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, эффект от снижения цен в мелком опте все еще незначителен и не покрывает убытков независимых АЗС при реализации топлива.

«В силу возросшего диспаритета на сегодняшний день прибыли от реализации топлива нет, а есть лишь убытки, так как цена в мае превышала, а в июне установилась либо на уровне, либо незначительно выше цены продажи», — полагает руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

Он же пояснил, что для малого бизнеса, который вынужден нести убытки и не закрывать заправки, операционный убыток ещё на самое страшное, когда есть уплата налогов на недвижимость и земельного. Запас прочности, по мнению эксперта, в таких условиях составляет 2−3 месяца, после чего автомобилистов ждут очереди на заправках и дефицит.

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