Рубцовск заявил о готовности перейти на новую модель рынка тепловой энергии

Рубцовск, Алтайский край, , 15:32 — REGNUM Администрация города Рубцовска Алтайского края и Сибирская генерирующая компания (СГК) направили в Министерство энергетики РФ пакет документов для отнесения города к ценовой зоне теплоснабжения. Рубцовск первым в России заявлял о своей готовности перейти на новую модель рынка тепловой энергии с ценообразованием по методу «альтернативной котельной» и ожидал выхода необходимых подзаконных документов для начала процедуры перехода.

Как сообщили в управлении по внешним связям СГК, после публикации в конце июня приказа Минэнерго РФ, регламентирующего порядок подготовки предложений об отнесении поселений и городских округов к ценовым зонам теплоснабжения, необходимые документы со стороны Рубцовска были переданы в ведомство. В перечень документации входят — копия решения об утверждении схемы теплоснабжения города, согласие губернатора Алтайского края, совместное обращение в правительство РФ от администрации Рубцовска и единой теплоснабжающей организации (статусом ЕТО обладает подразделение СГК в городе) и другие.

Согласно законодательству, после рассмотрения этого пакета документов Минэнерго подготовит проект предложения об отнесении муниципалитета к ценовой зоне и направит его в Минстрой России и ФАС России. Затем эти ведомства направляют в Минэнерго письмо о согласовании проекта или замечания к нему. После получения всех согласований предложение об отнесении Рубцовска к ценовой зоне будет направлено в Правительство РФ, которое издаёт акт, утверждающий новый порядок ценообразования в муниципалитете. В случае благополучного прохождения всех необходимых процедур, Рубцовск может одним из первых в России перейти на новую модель рынка тепловой энергии.

Напомним, начиная со второй половины 2016 года Сибирская генерирующая компания реализует в Рубцовске инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения, экономическая модель которого была рассчитана на основе новой модели рынка тепла или так называемого закона об «альтернативной котельной» еще до его принятия. Срок реализации проекта — два года. Суммарный объем вложений составляет около 2 млрд рублей.

В счет этих средств переоснащена Южная тепловая станция: завершено строительство двух новых котлов мощностью по 30 Гкал/час каждый и топливоподачи, готовится площадка для установки турбины мощностью 6 МВт для покрытия собственных нужд в электроэнергии. Осуществлено строительство и техперевооружение 20 км. теплосетей. В результате были созданы условия для надежного обеспечения жителей теплом и горячей водой от одного теплоисточника вместо двух. Рубцовская ТЭЦ перестала участвовать в теплоснабжении города.

Сибирская генерирующая компания планирует вернуть вложения в течение 12 лет при условии применения новой модели рынка тепла в городе.