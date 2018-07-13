Инвесторам возместят ущерб при ликвидации игорной зоны

Москва, , 15:04 — REGNUM Законопроект о возмещении ущерба инвесторам в случае ликвидации игорной зоны правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Речь идёт о ситуациях, в результате которых игорная зона ликвидируется или её границы изменяются менее, чем через 10 лет после её создания. Правительство предлагает прописать, что такие операции с игорными зонами возможны только по решению правительства.

При этом инвесторам, которые вложили средства в создание и развитие игорной зоны, предлагается возмещать ущерб, если зона просуществовала менее 10 лет. Размер компенсации и порядок выплаты определит правительство.

Однако в случае, если со дня ее создания прошло больше времени, а границы были изменены, то претендовать на возмещение ущерба инвесторы не смогут. При этом правительство предлагает прописать, что срок ликвидации игорной зоны или изменения ее границ не может быть менее чем 3 года со дня принятия соответствующего решения.

Игорные зоны в РФ существуют с 2009 года. Сегодня функционируют четыре такие зоны — «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском крае и «Янтарная» в Калининградской области.