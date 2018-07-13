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Напряжение растёт: что происходит с ценами на бензин в регионах?

Экономика

Убытки копятся, проблема не решается

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Напряжение растёт: что происходит с ценами на бензин в регионах?
Горбаруков Александр © ИА REGNUM
Цены на бензин

Светлана Шаповалова, 13 июля 2018, 18:01 — REGNUM  

Всю текущую неделю бензиновый ажиотаж пытались перевести в другую информационную плоскость. Вольно или невольно, но исследование Федерации автомобилистов России о якобы повсеместном недоливе на автозаправках и реакция на эту (в общем-то спорную) информацию контролирующих и надзорных органов способствовали переключению внимания потребителей со взлетевших цен на моторное топливо (а кое-где и продолжающих свой взлёт) на «гадов"-автозаправщиков.

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Но воз проблем внутреннего топливного рынка и поныне там, где правительство его бросило, понизив акцизы на бензин и дизельное топливо в обмен на обещание руководителей крупнейших российских нефтяных компаний временно сдерживать розничную цену топлива.

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И тут вроде бы, действительно, джентльменское соглашение пока соблюдается, хотя очевидно, что оно не может устраивать ни государство (выпадающие доходы от акцизов недополучат дорожные фонды регионов), ни участников топливного рынка, особенно тех, кто не встроен в вертикально интегрированные нефтяные холдинги (ВНИКи).

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Цены на автомобильное топливо
Грук Андрей © ИА Красная Весна
Цены на автомобильное топливо

По данным Росстата, со 2 по 8 июля увеличение цен на автомобильный бензин произошло в девяти субъектах Российской Федерации. Но более всего (на 1,9%) топливо подорожало в Назрани. В большинство же регионов (в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге) цены на бензин не изменились.

К примеру, в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,70 до 42,79 рубля, марки АИ-95 — от 43,75 до 45,84 рубля за литр.

Между тем в 19 столичных регионах отмечалось снижение цен на топливо. Более всего бензин подешевел во Владимире — (на 0,8%), Петрозаводске (0,7%), Саранске, Иваново и Ханты-Мансийске (0,6%).

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Теперь посмотрим на данные по мелкоооптовым и розничным ценам на бензин в различных регионах России, подготовленные Российском топливным союзом (РТС) по состоянию на 12 июля.

№ п/пРегион (город)Компания (мелкооптовые поставки)Мелкооптовые ценыКомпания (реализация на АЗС)Розничные цены
ДТАИ-92АИ-95ДТАИ-92АИ-95
руб./лруб./лруб./лруб./лруб./лруб./л
1г. МоскваРН-Москва40,9939,1440,58РН-Москва43,9841,8545,56
Газпромнефть-РП40,7839,0640,58Газпромнефть-Центр43,5841,9045,11
Лукойл-ЦНП40,7839,8240,95Лукойл-ЦНП44,7242,4546,35
Среднее значение40,8539,3440,70ВЕМЕС44,3442,1345,73
Астра45,4243,9446,52
НефтьМагистраль44,9442,0845,49
2г. Санкт-ПетербургРН-СЗ42,2539,8741,25РН-Северо-Запад43,6540,5543,81
BP (РН-Северо-Запад)44,1240,8544,51
Газпромнефть-СЗ42,1739,6041,25Газпромнефть-северо-запа43,8641,0644,17
Лукойл-СЗНПЛукойл-СЗНП44,9941,4945,04
Киришиавтосервис40,6737,5038,25Киришиавтосервис43,4140,3543,52
Татнефть41,1742,8343,80Татнефть-АЗС-запад44,5542,8944,93
Среднее значение41,5739,9541,14ПТК46,0642,2745,28
Фаэтон46,942,745,9
NesteOil45,2442,4445,29
Shell45,2242,5445,26
CircleK45,3741,4344,75
Линос43,6140,5643,93
3Владимирская область* РН-Рязань41,1538,3939,84РН-Рязань42,8040,2043,10
* Газпромнефть-РП41,7938,3339,52Газпромнефть44,3040,9043,80
Среднее значение41,4738,3639,68РОСТТЕХ46,5042,0045,00
Сити-Ойл47,3046,0049,20
4Рязанская областьРоснефть-Рязаньнефтепродукт40,2137,5138,97
Газпромнефть-РП41,0537,6039,30
Среднее значение40,6337,5639,14Шелл-Нефть44,9942,5944,69
5Воронежская областьВоронежнефтепродукт (РН-Воронеж)40,7539,8041,40Воронежнефтепродукт (РН43,8042,0045,10
Среднее значение40,7539,8041,40ВТК44,142,2545,5
Калина44,143,846,85
6Нижегородская областьГазпромнефть-РП42,3440,6241,85Газпромнефть43,2041,0043,65
Лукойл-Волганефтепродукт40,3638,8039,38Лукойл-ВНП44,1441,1444,49
Среднее значение41,3539,7140,62Сити-Петролеум43,5040,9043,60
Петрол 5243,9040,6043,90
Волга-Нефтепродукт44,0041,9044,00
7Костромская областьГазпромнефть-РП40,5037,4439,15
РН-Ярославль40,5037,4439,15ТНК43,6541,2543,25
Среднее значение40,5037,4439,15КТК43,9541,2543,25
Shell43,6941,6943,29
8Чувашия** ООО Башнефть-розница38,3040,23Башнефть — Розница43,0040,2043,40
Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр»43,0040,8043,58Чув.филиал ООО «Татнефт44,8040,6043,50
** ООО Лукойл-Волганефтепродукт42,7041,7043,00Лукойл45,6941,2445,24
Среднее значение42,8540,2741,62ИРБИС44,9941,9943,99
ЧебНЕФТЬ44,9942,9943,97
9БашкирияБашнефть-розница39,4336,6038,93АЗС Башнефть43,5040,3043,30
ЛУКОЙЛ-УНПЛУКОЙЛ-УНП44,9041,2544,99
Среднее значение39,4336,6038,93ОПТАН43,5040,3043,30
АЗС-КПД43,4040,3043,10
10ТатарияБашнефть39,9037,3739,48Башнефть42,9040,5043,10
Лукойл42,0239,2039,92Лукойл42,9040,5043,10
Таиф НК40,5237,0439,38Таиф НК42,9040,5043,10
Татнефть39,90Татнефть42,8040,4043,00
Среднее значение40,5937,8739,59Ирбис42,9940,3942,99
Волга Ойл42,9040,5043,70
Форт Римэкс44,0041,0043,00
Эконом42,0040,2043,00
11Тюменская областьГПН42,2538,0439,29ГПН44,6040,3043,40
Лукойл42,9238,8539,66Лукойл46,1541,2545,15
Среднее значение42,5938,4539,48АЗС Н-144,8041,3043,60
Нью Петрол44,0040,4043,40
Кондор44,5041,0043,50
12Новосибирская областьГазпромнефть-РП42,6638,1139,60Газпромнефть-Новосибирс45,2840,2143,07
Роснефть-Новосибирскнефтепродукт44,8940,3840,99Роснефть-Новосибирскнеф45,2540,243,2
Среднее значение ****42,6638,1139,60Лукойл (Франшиза)48,942,3545,2
SHELL (Франшиза)45,2941,2944,19
Янтарь45,340,3543,2
Хорос45,340,343,1
ПРАЙМ45,340,35
13Красноярский крайРН-КНП41,5838,3240,37РН-КНП45,4040,0042,10
ГПН-РП42,4239,2841,12ГПН-РП45,5540,1542,20
Среднее значение42,0038,8040,7525 часов46,9041,6044,50
КНП46,9041,6044,40
14Алтайский крайРоснефть-Алтайнефтепродукт43,3039,5940,96Роснефть-Алтайнефтепрод44,1540,3542,15
Газпромнефть42,7738,5239,51Газпромнефть44,1540,1542,20
Среднее значение43,0439,0640,24Октан45,1040,9042,80
Лукойл45,3041,0542,95
15Иркутская областьИркутскнефтепродукт44,1839,3440,51АО «Иркутскнефтепродукт44,5040,7041,20
Среднее значение44,1839,3440,51БРК44,9041,1042,80
16БурятияБурятнефтепродукт45,8640,5441,57Бурятнефтепродукт44,4040,2042,50
Среднее значение45,8640,5441,57Крайснефть44,3040,1042,40
17ЗабайкальеРН-Востокнефтепродукт46,5841,3742,26РН-Востокнефтепродукт44,7539,8042,00
Среднее значение46,5841,3742,26Омни47,9042,3044,30
18Камчатский крайННК-Камчатнефтепродукт50,9646,5148,06ННК-Камчатнефтепродукт50,3545,649,25
Среднее значение50,9646,5148,06ТСК55,5049,9051,00
Востокнефтепродукт55,5049,9051,00
19Приморский крайРН-Востокнефтепродукт48,3042,5044,00РН-Востокнефтепродукт44,4541,4542,4
ННК-Приморнефтепродукт44,7041,5042,20ННК-Приморнефтепродукт44,641,542,5
Уссурнефтепродукт48,3042,5044,00
Среднее значение47,1042,1743,40Уссури47,5541,5542,55

Из таблицы, представленной ИА REGNUM руководством РТС, видно, что мелкооптовые цены стали снижаться вслед за биржевыми (Москва, Санкт-Петербург, Владимирская, Нижнегородская, Костромская, Воронежская области и некоторые другие), однако не во всех регионах это снижение сопоставимо со снижением биржевых цен, а в некоторых регионах мелкооптовые цены вообще не снизились (Чувашия, Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Забайкалье, Камчатка и Приморье).

«Эффект от уменьшения цен в мелком опте все еще незначителен и не покрывает убытков независимых АЗС при реализации топлива. Сопоставление мелкооптовых и розничных цен ВИНКов показывает, что в ряде случаев мелкооптовые цены находятся практически на одном уровне с их же розничными ценами либо превышают их», — пояснил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Кстати, то, что розничные цены независимых АЗС превышают розничные цены АЗС ВИНК, и что это приводит к перераспределению клиентской базы в сторону АЗС ВИНК и дальнейшим потерям независимых АЗС, подтверждает и руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

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АЗС «Газпром»
Иллюстрация: Gazprom.ru
АЗС «Газпром»

«В силу возросшего диспаритета на сегодняшний день прибыли от реализации топлива нет, а есть лишь убытки, так как цена в мае превышала, а в июне установилась либо на уровне, либо незначительно выше цены продажи», — отметил эксперт.

На примере АЗС Самары он пояснил, что маржинальная наценка на независимых АЗС в регионе в настоящий момент находится в районе 40 копеек с литра.

«Из-за вынужденно более высокой цены, чем на АЗС «Роснефти» (основной участник рынка в Самарской области), произошел отток порядка 40% клиентской базы, сопровождающийся резким негативом со стороны населения», — пояснил Григорий Баженов.

Но малый бизнес, по его словам, вынужден нести убытки и не закрывать заправки по той простой причине, что операционный убыток ещё на самое страшное: уплату налога на недвижимость и земельного налога никто не отменял.

По оценке Григория Баженова, запас прочности в таких условиях составляет 2−3 месяца, потом автомобилистов ждут очереди на заправках и дефицит.

Напомним, около 60% АЗС принадлежат независимым предпринимателям, которые не обладают собственной цепочкой от добычи до крупнооптового сбыта, оставшиеся 40% находятся в руках крупных нефтяных компаний — ВИНК. По самым приблизительным подсчётам, если хотя бы 30% независимых АЗС разорится и исчезнет, все имеющиеся в России заправки смогут обслужить лишь чуть более 46 млн автомобилей из более 50 млн. Если независимых АЗС не станет вовсе, топливная инфраструктура при максимальной загрузке сможет заправить лишь 23 млн автомобилей.

«При этом работа по затыканию дыр в топливной инфраструктуре ляжет на плечи ВИНК, которые в оперативном режиме не смогут справиться со сложившейся ситуацией», — полагает Григорий Баженов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на бензин в России наблюдается в течение нескольких месяцев, но наиболее явно цены на моторное топливо взлетели в конце мая. Перешагнув психологическую отметку в 40 рублей за литр, к началу июня цена топлива вплотную приблизилась к 50 рублям, а в некоторых регионах перешагнула и этот предел.

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Нет топлива
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Нет топлива

Столь резкое изменение ситуации на топливном рынке произошло из-за ослабления рубля и роста мировой цены на нефть. В этих условиях нефтяникам стало выгодно продавать свою продукцию за рубеж, что создало некий дефицит на внутреннем рынке. Российский президент Владимир Путин в сложившейся ситуации указал не неверную политику регуляторов — ФАС и Минтопэнерго. На «прямой линии» говорилось о необходимости задействовать инструменты по сокращению экспорта нефти, но до этого люди государевы, увы, ещё не дошли.

Читайте развитие сюжета: Резкие скачки цен на бензин сдерживают искусственно

regnum author Светлана Шаповалова
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Бензиновый ажиотаж
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