СГК увеличила эффективность работы котла рубцовской ЮТС на 15%

Бийск, Алтайский край, , 08:45 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) провела доналадку котлоагрегата №6 на Южной тепловой станции в Рубцовске. В результате проведенных мероприятий энергетики повысили эффективность работы оборудования на 15%.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, котлоагрегат №6 был введен в работу уже в ходе прошедшего отопительного сезона для увеличения тепловой мощности станции. Это позволило с запасом покрывать возросшие нагрузки после переключения на тепло от ЮТС бывших потребителей Рубцовской ТЭЦ даже при аномально низких температурах. Однако в ходе отопительного сезона возможности энергетиков качественно отладить работу оборудования были ограничены. Чтобы довести параметры работы оборудования до номинальных, пришлось ждать лета.

С наступлением межотопительного периода специалисты СГК совместно с представителями Бийского котельного завода, изготовившего котел, в течение 4 дней проводили наладочные работы. За это время показатели эффективности оборудования были приведены к номинальным. Проведенная работа позволила сделать сжигание топлива более эффективным. Теперь количество горючих элементов в шлаке после сжигания угля сократилось с 30% до 7,8%. В целом же КПД котла приведен к проектному значения и достигает 85%. При этом в отопительный период этот показатель составлял 70%. Таким образом, помимо улучшения технико-экономических показателей оборудования, завершение наладочных работ положительно повлияет на экологическую составляющую.

«Мы приложили максимальные усилия для того чтобы устранить те недочеты, которые проявили себя зимой. Но работа еще не завершена, — сказал директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов. — Теперь нам нужно провести аналогичные работы и на котле №7. Он также был введен в работу в разгар отопительного сезона. Финальная доналадка будет проведена осенью, сразу с началом отопительного сезона. До этого времени мы будем улучшать работу вспомогательного оборудования».

Установка котлоагрегатов №6 и 7 мощностью по 30 Гкал/час каждый позволила увеличить установленную тепловую мощность ЮТС с 267 Гкал/час до 327 Гкал/час. Оборудование необходимо для покрытия пиковых нагрузок станции и создания резерва тепловой мощности.