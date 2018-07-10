Треть барнаульцев получили горячую воду на два дня раньше срока

Барнаул, , 12:37 — REGNUM Специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле устранили большую часть повреждений на тепловых сетях, влияющих на подачу горячей воды в контуре ТЭЦ-2. С 9 июля энергетики приступили к возобновлению горячего водоснабжения — на два дня раньше заявленного срока.

По состоянию на 10 июля горячее водоснабжение восстановлено в 30% многоквартирных домов в контуре Барнаульской ТЭЦ-2. В частности, ресурс подан в дома по улицам Молодежная, Димитрова, Малахова, Петра Сухова, Тимуровская, Попова, проспект Комсомольский. Эти потребители подключены по резервной схеме к ТЭЦ-3.

Барнаульская ТЭЦ-2 обеспечивает теплом и горячей водой 1285 многоквартирных жилых домов, 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 социальных учреждения.

«Мы регулярно напоминаем о том, что работа по подключению горячего водоснабжения после опрессовки должна проводится не только теплоснабжающей организацией, но и организацией, обслуживающей дом, — отметил директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс. — На период проведения испытаний высоким давлением мы просим управляющие компании перекрыть внутридомовые коммуникации во избежание нарушений на них. После окончания опрессовки многие просто не успевают оперативно пройти по домам и отладить оборудование, из-за этого возникают задержки в подаче горячей воды».

11 июня работы по запуску горячего водоснабжения будут продолжены. 12 июля все потребители получат ресурс в полном объеме. Весь ремонтный персонал теплотранспортного предприятия выведен на устранение повреждений на теплосетях. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. Это позволяет опережать ранее установленный график, несмотря на большое количество и сложность обнаруженных в результате проведенных испытаний повреждений. В приоритетном порядке энергетики ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. На сегодняшний день ремонтные бригады СГК устранили 153 повреждения из 196 выявленных в ходе опрессовки по контуру ТЭЦ-2.