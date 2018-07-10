СГК приступила к реконструкции турбины на Бийской ТЭЦ

Бийск, Алтайский край, , 07:22 — REGNUM На главном генерирующем энергопредприятии города Бийска Алтайского края приступили к реконструкции станционного турбогенератора №8. Техническое перевооружение основного оборудования Бийской ТЭЦ Сибирской генерирующей компании производится за счет средств инвестиционной программы 2018 года.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, на восьмом турбогенераторе Бийской ТЭЦ будет проведена реконструкция роторов высокого и среднего давления. Установленная мощность турбины составляет 114,9 Мвт, в эксплуатацию она была введена 29 лет назад — в 1989 году.

Проектные разработки и модернизация роторов выполняет крупнейший в России производитель генерирующего оборудования — Уральский турбинный завод. Роторы восьмой турбины Бийской ТЭЦ уже транспортированы на площадку предприятия в Екатеринбург, где в настоящее время проходят техническую экспертизу.

Как пояснил главный инженер Бийской ТЭЦ Юрий Коханович, реконструкция позволит значительно увеличить так называемый парковый ресурс эксплуатируемого оборудования. В первую очередь, это нужно для сохранения установленной мощности станции. От этого напрямую зависит надежность работы ТЭЦ как в обычном режиме, так и в случае необходимости несения высоких нагрузок.

Реализация этого инвестиционного проекта также позволит бийским энергетикам СГК снизить удельные расходы топлива за счёт применения современных разработок. На сегодняшний день на выработку одного мегаватта электрической энергии станция тратит порядка 5 тонн пара/час. После завершения всех мероприятий по реконструкции восьмой турбины эти затраты снизятся на 0,5 тонны пара/час. Все это в комплексе положительно отразится на технико-экономических показателях работы предприятия и обеспечит соответствие производственной базы Бийской ТЭЦ современным требованиям рынка электроэнергии.

Напомним, что первый в истории станции крупномасштабный проект по модернизации турбинного оборудования был завершен в декабре 2017 года. В результате проведенных мероприятий четвертая турбина Бийской ТЭЦ получила маркировку с установленной мощностью в 60 МВт. Таким образом крупнейшая станция сохранила и улучшила собственные показатели по выработке тепла и электрической энергии.