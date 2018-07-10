Средства не оправданы: об обложении акцизом парфюмерии

Барнаул, , 15:25 — REGNUM Предложение ввести акцизы на парфюмерию и бытовую технику, записанное в опубликованном Минфином РФ документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», сложно назвать продуктивным, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. По её словам, несмотря на то, что проект этот находится на начальной стадии разработки, уже и так понятно, что это серьезная нагрузка на производителей.

«Введение данного акциза потребует дополнительных затрат предприятий косметической промышленности, цены на продукцию повысятся, что отразится на ее конкурентноспособности на рынке перед импортом, а это в свою очередь приведет к снижению доходности в этом секторе и так далее.

От того, что мы будем понимать, как и в каких объемах производитель использует спирт в технологическом процессе, люди, допускавшие ранее физическую возможность употребления суррогата, не перестанут пить жидкость для ванн. Также увеличатся объемы самогоноварения. На мой взгляд, это тот случай, когда средства не оправданы для поставленной цели.

Принятие этого проекта вряд ли снимет с повестки вопрос отравлений нелегальными алкосодержащими жидкостями, а вот сложноразрешимых задач отечественному бизнесу добавит», — отметила депутат в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2019 года Минфин предлагает взимать акцизы с духов и одеколонов. Предполагается, что ставки акциза составят 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта.

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